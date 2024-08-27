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DİSK Ankara'da eylem düzenledi

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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Ankara'da 'Artık yeter, geçinemiyoruz' sloganıyla eylem düzenledi. DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya, 'Gelirde, vergide ve ülkede adalet istiyoruz. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber, vergide adalet yasasının oy birliğiyle Meclis'ten geçmesini istiyoruz' dedi.

27.08.2024 12:54
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(ANKARA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Ankara'da "Artık yeter, geçinemiyoruz" sloganıyla eylem düzenledi. DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya, "Gelirde, vergide ve ülkede adalet istiyoruz. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber, vergide adalet yasasının oy birliğiyle Meclis'ten geçmesini istiyoruz" dedi.

DİSK, "Gelirde adalet, vergide adalet" temasıyla iki yıldır sürdürdüğü eylem ve etkinlikleri, "Artık yeter, geçinemiyoruz" sloganıyla devam ettiriyor. Ulus Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen sendika üyeleri, daha önce siyasi partilere gönderdikleri "vergide adalet yasa tasarısı"nın yeni yasama yılında hayata geçirilmesini talep etti.

Sendika adına açıklama yapan DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya, şunları kaydetti:

"Artık yeter, geçinemiyoruz. Durmak bilmeyen zamların ve adaletsiz vergilerin yükü altında eziliyoruz. İşçiler, emekçiler ve emekliler yaşam savaşı verirken, birileri servetine servet katıyor. Bizden alıp patronlara veriyorlar, yoksulun cebinden zenginin kasasına kaynak aktarıyorlar. Halkın sofrasından çalıp, sermayenin banka hesaplarını büyütüyorlar. Bizler ülkemizin tüm değer ve güzelliklerini üretenleriz. Biz bu adaletsizliği hak etmiyoruz. Ekonomik kriz derinleşirken, biz düşük gelirle mücadele ederken, yüksek vergiler ödüyoruz. İktidar, kamu kaynaklarını bir avuç sermayeye aktarırken; vergi afları ve teşviklerle onların servetine servet katarken, bizim emeğimiz, hakkımız, alın terimiz hiçe sayılıyor.

Bıçak kemiğe dayandı. Biz sustukça, adaletsizlik büyüyor; cebimize, ekmeğimize, haklarımıza daha fazla el uzatıyorlar. Artık tek başına yaşam savaşı vermenin değil, hep birlikte ekmek ve adalet mücadelesini büyütmenin zamanıdır. Gelirde, vergide ve ülkede adalet istiyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin artırılmasını istiyoruz. Bunun için sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

Emeklilikte adalet, emeklilere adalet ve insanca yaşam istiyoruz. En düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini ve tüm emekli aylıklarının aynı oranda artırılmasını talep ediyoruz. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber, vergide atalet yasasının oy birliğiyle Meclis'ten geçmesini istiyoruz. Tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilmesini istiyoruz. Kıdem tazminatına el uzatmaya kalkanları bir kez daha uyarıyoruz, bedeli ağır olur. Evet artık bıçak kemikte. Yaşadığımız gelir kaybının ve adaletsizliklerin son bulması için işçiden alıp patrona verenlerden, yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapan bu düzenden hesap sormak için, hak ettiğimiz insanca yaşamı kazanmak için Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda buluşuyoruz. Hepimize düşen görev bu mücadeleyi büyütmektir. Hepimize düşen görev konumuzu komşumuzu, sendikalı sendikasız tüm işçileri, emekçileri, emeklileri, tüm sınıf kardeşlerimizi

meydanlara taşımaktır. Direne direne kazanacağız."

Kaynak: ANKA

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