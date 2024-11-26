DİSK Başkanları Gözaltına Alındı - Son Dakika
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DİSK Başkanları Gözaltına Alındı

DİSK Başkanları Gözaltına Alındı

DİSK'e bağlı Genel-İş Başkanları Remzi Çalışkan ve Kemal Göksoy, hukuksuz gözaltılara tepki gösterdi.

26.11.2024 13:47
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(ANKARA) - DİSK'e bağlı Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy gözaltına alındı. Gözaltılara ilişkin sendikadan yapılan açıklamada, "Kısıtlılık kararı gereğince gözaltı sebebi belirtilmezken bu keyfi gözaltı kararını kabul etmiyor, Genel Başkanımızın ve şube başkanımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" denildi.

DİSK/ Genel-İş Genel Yönetim Kurulu, DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy'un dün gece gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Genel başkanımızın ve şube başkanımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz"

Açıklamada "DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanımız Remzi Çalışkan ve Mersin Şube Başkanımız Kemal Göksoy dün gece hukuksuzca, temel hak ve özgürlükler yok sayılarak gözaltına alınmıştır. Genel Başkanımız ve Şube Başkanımızın, adresi belliyken ve çağrıldıklarında rahatlıkla gidip ifade verebilecekken gece yarısı, sabahın erken saatlerinde ev baskınlarıyla gözaltına alınmaları hiçbir hukuki gerekçeyle açıklanamaz. Kısıtlılık kararı gereğince gözaltı sebebi belirtilmezken bu keyfi gözaltı kararını kabul etmiyor, Genel başkanımızın ve şube başkanımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" denildi.

"DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanımız Remzi Çalışkan ve Mersin Şube Başkanımız Kemal Göksoy dün gece hukuksuzca, temel hak ve özgürlükler yok sayılarak gözaltına alınmıştır'" ifadelerine yer verilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Kısıtlılık kararı gereğince gözaltı sebebi belirtilmezken bu keyfi gözaltı kararını kabul etmiyor, Genel Başkanımızın ve şube başkanımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Ülkemiz gittikçe demokratik hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşmakta, haksız ve hukuksuz uygulamalar artmaktadır. Bunun son örneği Genel Başkanımızın hiçbir gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınması olmuştur. Bu aynı zamanda işçi sınıfı mücadelesine yönelen bir müdahale ve toplumu sindirme politikalarının uzantısıdır. Bu bir algı operasyonudur. DİSK/Genel-İş'in yarım asrı aşan geleneğinin sürdürücüsü olarak Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, işçi sınıfının hakları ve insanca yaşam koşullarının sağlanması için mücadeleye adamış olduğu yaşamında demokrasi, adalet, eşitlik talebi dışında söz kurmamış; mücadelesini bu değerler etrafında sürdürmüş, onurlu bir sendikacıdır. Tüm mücadelesi yalnızca işçi sınıfının sömürüsüz yaşaması için olan Genel Başkanımız ve Mersin şube başkanımız derhal serbest bırakılsın."

"Hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz"

Gözaltılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise "DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İş sendikamızın Genel Başkanı Remzi Çalışkan ile Çukurova Bölge Temsilcimiz Kemal Göksoy, hukuksuz biçimde sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Sendikal faaliyet suç değildir! Genel Başkan Yardımcımız ve Bölge Temsilcimizin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Süreci takip etmek için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gidiyoruz. Hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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