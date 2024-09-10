DİSK'ten Kıdem Tazminatına Sahip Çıkma Çağrısı

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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(KOCAELİ-GEBZE) - DİSK'in Gebze Kent Meydanı'nda düzenlediği "Geçinemiyoruz" eyleminde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzı Çerkezoğlu, İktidarın açıkladığı Orta Vadeli Program'a tepki gösterdi. Program kapsamında 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle işçilerin kıdem tazminatlarının ortadan kaldırılmaya çalışıldığını savunan Çerkezoğlu, "50 yıldır bu ülkede kıdem tazminatını yok etmeye tırpanlamaya çalışıyorlar. Her seferinde DİSK'in mücadelesine, Türkiye işçi sınıfının kararlılığına çarpıp geri döndü. Asla vazgeçmeyeceğiz! Hodri meydan diyoruz. Kıdeme uzanan eller kırılır" dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) "gelirde adalet, vergide adalet" talebiyle başlattığı eylemler sürüyor. DİSK, bugün "Geçinemiyoruz" sloganıyla Gebze Kent Meydanı'nda "Gebze İşçi Buluşması" düzenledi.

"Bu kara tablonun sorumlusu ülkeyi yöneten siyasi iktidardır"

DİSK'e bağlı sendikaların da dastek verdiği eylemde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, iktidarın ekonomik politikalarını eleştirerek, şunları söyledi:

"Yaşadığımız bu işsizliğin, yoksulluğun, bu adaletsizliklerin hiçbiri tesadüf değil. Bugün yaşadığımız bu ağır tablonun, bu hayat pahalılığı karşısında her gün evimize ekmek götürmekte daha da zorlandığımız bu kara tablonun sorumlusu yıllardır bu ülkeyi yöneten siyasi iktidarın, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının sonucudur. Bugün yaşadığımız bu kara tablonun sorumlusu, yıllardır ülkeyi yöneten iktidarın tercihlerinin sonucudur. Yaşadığımız bu kara tablo, ülkeyi yöneten iktidarın sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonucudur. O nedenle biliyoruz ki, gelirde adaleti, vergide adaleti, ülkede adaleti sağlamak için bu düzeni değiştirmek lazımdır. İşte onun için yola çıktık ve günlerdir gelirde adalet, vergide adalet için bu mücadeleyi yan yana omuz omuza büyütüyoruz."

"Kıdeme uzanan eller kırılır, ölmek var dönmek yok"

İktidarın açıkladığı Orta Vadeli Programa da tepki gösteren Çerkezoğlu, program kapsamında gelmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemiyle işçilerin kıdem tazminatlarının ortadan kaldırılmaya çalışıldığını belirtti. Çerkezoğlu şöyle konuştu:

"Orta Vadeli Programda bir tuzak var. Ama bu tuzak, Türkiye işçi sınıfının önüne ilk defa kurulmuyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi diyerek emeklilikteki düşük ücretler, düşük gelirlere çözüm olarak allayıp, pullayıp, makyajlayarak sundukları bir sistem var. Bunu daha önce de gündeme getirmişlerdi. Hatırlarsınız yine bu meydandan Gebze Meydanı'ndan da seslenmiştik. 'Asla aklınızdan geçirmeyin' demiştik. Çünkü biliyoruz ki, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi dedikleri şeyin asıl amacı Türkiye işçi sınıfının 90 yıllık kazanımı olan, son kalemiz dediğimiz, kırmızı çizgimiz dediğimiz, kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaktır. ve böylelikle Kıdem tazminatı hakkını bir işveren sorumluluğu olmaktan çıkartıp, bizlerin en temel güvencesini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Buradan Gebze Meydanı'ndan bir kez daha sesleniyoruz; Asla aklınızdan geçirmeyin! Daha önce kıdem tazminatını fona devretmek ya da Tamamlayıcı Emeklilik Sistemleriyle yok etmeye çalıştığınızda bütün o girişimleriniz Türkiye işçi sınıfının ve DİSK'in o dirençli duvarlarına çarpıp geri döndü. Asla aklınızdan geçinmeyin. Defalarca denediniz. 50 yıldır bu ülkede kıdem tazminatını yok etmeye tırpanlamaya çalışıyorlar. Her seferinde DİSK'in mücadelesine, Türkiye işçi sınıfının kararlılığına çarpıp geri döndü. Asla vazgeçmeyeceğiz! asla aklınızdan geçirmeyin. Kavgaysa kavga. Hodri meydan diyoruz. Kıdeme uzanan eller kırılır. Ölmek var dönmek yok diyoruz!"