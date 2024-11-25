DİSK, ILO Sözleşmesinin Onaylanmasını Talep Etti - Son Dakika
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DİSK, ILO Sözleşmesinin Onaylanmasını Talep Etti

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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kadın işçileri koruyacak ILO sözleşmesinin onaylanması için hükümete çağrı yaptı.

25.11.2024 13:59
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(ANKARA)- Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 190 sayılı iş yerlerinde 'şiddete ve tacize karşı' sözleşmesini Türkiye hükümeti onaylasın" çağrısı yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK kadın komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Çerkezoğlu, "Kadın işsizliği bütün işsizlik türleri içerisinde en yüksek orana sahip. Her üç kadından biri işsiz. Çalışma hayatına katılabildiğimiz andan itibaren de aynı işi yapan erkeklerden daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Şiddetin, çalışma hayatında olan kadınların en fazla yüz yüze kaldığı durumlardan biri olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, "Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) pandemi öncesinde yapılan konferansta 190 sayılı iş yerlerinde 'şiddete ve tacize karşı' sözleşmesi bizler açısından son derece önemli. Çalışma hayatında şiddette son verilmesi açısından önemli olan bu sözleşmenin birçok ülkede onaylanmasına rağmen Türkiye'de hala onaylanmadığını biliyoruz. ILO'nun 190 sayılı sözleşmesinin Türkiye hükümetinde onaylanması için mücadele veriyoruz" diye konuştu.

Çerkezoğlu, DİSK olarak 2 yıldır bu sözleşmenin onaylanması için temaslar yürüttüklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerle de paylaştık. Çalışma Bakanlığı ile paylaştık. ILO'nun 190 sayılı sözleşmesinin derhal onaylanması taleplerimizi ifade ettik" dedi.

"Kadınları şiddete karşı koruyacak olan ILO'nun hükümlerini uygulansın"

Çerkezoğlu, iş yerlerinde yaptıkları toplu iş sözleşmelerde "kadınları şiddete karşı koruyacak" ILO'nun hükümlerini uygulanması için mücadele verdiklerini belirterek, "Aynı zamanda şiddete karşı DİSK olarak bir politika belgesini onayladık ve bunu imzalayarak bütün kamuoyuyla paylaştık" diye konuştu. Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Kadına yönelik her türlü eşitsizliğin ve ayrımcılığın ortadan kalkması için, kadınların çalışma hayatına katılımının önündeki en büyük engel olan kadına yönelik işler olarak tarif edilen, çocuk bakımı, ev işleri, yaşlı bakımı gibi işlerin kadının üzerinden alınarak toplumsallaşmasını ve böylelikle kadının çalışma hayatına katılmasının önündeki tüm engellerin kaldırılmasını ve kadınların çalışma hayatında eşit koşullarda, eş değer işe eşit ücret aldığımız ve her türlü ayrımcılığın son bulduğu çalışma hayatı için ILO'nun 190 sayılı sözleşmesinin imzalanması ve gereğinin yapılması için, kadına yönelik şiddetin her gün daha  fazla arttığı bu süreçte 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması ve bir gece yarısı çıkılan İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar dahil olunmasını ifade ediyoruz."

"Bakanlık uluslararası sözleşmeleri uygulamakta sorumludur"

Sendikanın basın açıklamasını ise, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya okudu. Kadınların,  "iş gücüne katılımlarının engellendiği, sendikaya üye olmalarının baskıladığını" söyleyen Kaya şunları dile getirdi:

"DİSK Kadın komisyonu olarak ILO'nun 190 sayılı, şiddet ve taciz sözleşmesini Türkiye'nin onaylanması için mücadele ediyoruz. Kadına yönelik şiddette aktif rol alması gereken başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na uluslararası sözleşmeler olduğunu hatırlatmak istiyoruz. İktidar ve Bakanlık bu uluslararası sözleşmeleri uygulamakta sorumludur."

DİSK, ILO Sözleşmesinin Onaylanmasını Talep Etti
Kaynak: ANKA

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