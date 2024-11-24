DİSK'ten Grev Öncesi Çağrı - Son Dakika
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DİSK'ten Grev Öncesi Çağrı

DİSK\'ten Grev Öncesi Çağrı

DİSK ve Bayraklı Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadı, grev kapıda.

24.11.2024 01:16
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Bayraklı Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından sendikacılar, belediye binası önünde ateş yakarak grev öncesi çağrıda bulundu.

DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şubesi yöneticileri, belediyenin önünde toplandı.

Burada ateş yakan sendika yöneticileri, grev öncesi belediye yetkililerine çağrı yaptı.

DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, gazetecilere, Bayraklı Belediyesi işçilerinin geçinebileceği onurlu ücret istediklerini söyledi.

Anlaşmanın sağlanmaması durumunda 26 Kasım'da greve başlayacaklarını belirten Yıldız, "Biz, işçinin geçinebileceği bir ücret talep ediyoruz. Biz, geçinebileceğimiz maaştan fazlasını istemiyoruz. İşçiler, belediyenin verdiği teklifle geçinemez. Bizi ciddiye almama çabası içerisine giriyorlar. Bilin ki grev için 2 gün kaldı. 26 Kasım gecesi binlerce işçi ve aileleriyle belediye önünde olacağız." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, 3-sayfa, Sendika, Ekonomi, Güncel, izmir, Son Dakika

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