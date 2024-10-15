DİSK'ten Mahkeme Öncesi Açıklama

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(ANKARA) - DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Devrimci Sağlık-İş Sendikası üyesi işçilerinin baraj altında bırakılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na karşı açılan dava öncesi konuştu. Çerkezoğlu, "Bu gerçek er ya da geç mahkeme tarafından da ortaya çıkartılacak. Binlerce sağlık işçisinin iradesini mahkemeler de belgelemiş olacak. Çalışma Bakanlığı da gasp edilen toplu iş sözleşmesi yetkisini sendikamıza vermek zorunda kalacak. Gerçek ortada. Asla gizlenemez" dedi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Devrimci Sağlık-İş Sendikası üyesi işçilerin, 0,01 puanla baraj altında bırakılarak toplu sözleşme haklarının engellendiği gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na açılan davanın duruşması öncesi basın açıklaması yaptı.

Ankara 4'üncü İş Mahkemesi'nde görülecek dava öncesi konuşan Çerkezoğlu, "24 Temmuz'dan bu yana sağlık ve sosyal hizmet işçileri olarak yürüttüğümüz hak, demokrasi ve adalet mücadelesinin yeni bir aşamasında davamızın mahkemede görüleceği duruşma öncesinde bir aradayız" dedi.

"Son derece kara bir tablo var"

" Türkiye'de her şey işçilerin sendikalaşmasının önünde engel. Grev ve toplu iş sözleşmesi hakkımızın kullanılmasının önünde engel" diyen Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de sendikal haklar açısından, işçi hakları açısından son derece olumsuz. Son derece kara bir tablo var. Türkiye'de sendikal haklara sahip çıkmak, son derece antidemokratik olan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün temel sözleşmelerine bile aykırı olan sendikal mevzuatımızın demokratikleştirilmesi, bugün işçilerin temel talebi. Sendikanın genel başkanı olarak benim üyeliğim bile silindi. Daha ne söyleyelim. Memurlar işçi statüsünde gösterilerek, iş kolundaki işçi sayısı yüksek gösterilmiş ve sendikamız 0.99 ile baraj altında bırakıldı. Bütün bu gerçekleri belgeleriyle ortaya koymamıza rağmen, Çalışma Bakanlığı bizden yargı kararı istedi. Bakanlık, mahkemenin karar vermesi için gerekli olan belgeleri bile göndermekten imtina etti. Eksik, geç gönderdi. Oysa yapılacak işlem son derece basit. Binlerce sağlık işçisinin iradesi yok sayılıyor.

"Gerçek ortada"

Gerçek bir tane. O da Dev- Sağlık İş'in iş kolu barajını aşmış olduğu ve gerekli orana ulaştığı gerçeği. Bu gerçek er ya da geç mahkeme tarafından da ortaya çıkartılacak. Binlerce sağlık işçisinin iradesini mahkemeler de belgelemiş olacak. Çalışma Bakanlığı da gasp edilen toplu iş sözleşmesi yetkisini sendikamıza vermek zorunda kalacak. Gerçek ortada. Asla gizlenemez."

Ankara 4'üncü İş Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na tekrar müzekkere yazılmasına karar verilerek, duruşma 5 Kasım Salı gününe ertelendi.