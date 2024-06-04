DİSK, TÜİK'e Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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DİSK, TÜİK'e Suç Duyurusunda Bulundu

DİSK, TÜİK\'e Suç Duyurusunda Bulundu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK Başkanlığı'nın kesinleşen mahkeme kararlarına rağmen enflasyona esas madde fiyat listesini açıklamaması üzerine suç duyurusunda bulundu. DİSK, TÜİK'in görevini yerine getirmemesi ve yargı kararlarına uymaması sebebiyle TÜİK Başkanı ve Başkan Yardımcıları hakkında suç duyurusunda bulundu. DİSK, TÜİK'in enflasyon hesaplamasının temelini oluşturan madde fiyat listesini açıklamamasının enflasyonun nasıl hesaplandığını sorguladı.

04.06.2024 17:44
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(ANKARA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) "kesinleşen mahkeme kararlarına karşın TÜİK Başkanlığı'nın Haziran 2022'de durdurduğu enflasyona esas madde fiyat listesini açıklamaması" ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) enflasyon hesaplamasının temelini oluşturan madde fiyat listesinin açıklanmasının durdurulması nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) açtığı davayı kazanmıştı. Ankara 6. İdare Mahkemesi, 31 Mart 2023 tarihli kararında DİSK'in bilgi edinme hakkı çerçevesinde TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti.

DİSK'ten yapılan açıklamada, kesinleşen yargı kararlarına rağmen madde fiyatı listesini açıklamayan TÜİK hakkında 10 Mayıs 2024 tarihinde Kamu Denetçiliği Kurumu'na; 2 Haziran'da ise TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ile TÜİK Başkan Yardımcıları İbrahim Demir, Furkan Metin, Abdullah Yüksel, Aydın Keskin Kadıoğlu ve Tuğba Değirmenci hakkında yargı kararlarına uymamaları ve bu kararlara rağmen görevlerini yerine getirmemeleri sebebiyle suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bilindiği gibi enflasyon hesaplamasının temelini oluşturan madde fiyat listesinin yayımlanmasının durdurulmasına karşı Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) açtığımız davada İdare Mahkemesi bu bilgilerin açıklanmasının TÜİK'in görevi olduğuna karar verdi. İdare mahkemesinin vermiş olduğu karar istinaf aşamasından geçerek kesinleşmesine rağmen TÜİK madde fiyat listesini açıklamıyor ve lafı dolandırmaya devam ediyor. TÜİK Başkanlığı'na soruyoruz; 2022 yılı mayıs ayından itibaren Kurumunuz ortalama madde fiyatlarını hesaplamıyorsa tüketici fiyat endeksini nasıl hesaplıyor? Mayıs 2022'den itibaren madde fiyat listesindeki ürünlerin fiyat değişimleri hesaplanmıyorsa enflasyonu nasıl açıklayabiliyorsunuz" denildi.

Kaynak: ANKA

Yargı, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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