Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki çocukların durumunu eleştirdi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki çocukların durumunu eleştirdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze\'deki çocukların durumunu eleştirdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Medine'de bulunan Türk hacı adaylarıyla bir araya gelerek yaptığı konuşmada, Gazze'de ve Filistin'de yaşanan çocuk ölümlerini karanlık çağın adamlarının yardımlarıyla ilişkilendirdi. Erbaş, ayrıca dua edilmesi gereken mazlum insanlar için çağrıda bulundu ve ailenin önemine vurgu yaptı.

03.06.2024 17:55
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Karanlık çağın adamlarının verdiği silahlarla, yaptığı yardımlarla hemen yanı başımızda Gazze'de, Filistin'de bebekler ve çocuklardan 15-20 bini can veriyor. Zalim işgalciler, karanlık çağın insanlarının yardımlarıyla bunu yapıyor." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Başkanlığın 2024 Hac Organizasyonu kapsamında Medine'de bulunan Türk hacı adaylarıyla bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, Erbaş, Avrupa'da karanlık çağın sürdüğünü belirterek, "Teknolojik birtakım imkanlara ulaşmakla karanlık çağın bittiğini mi zannediyorsunuz? Karanlık çağın adamlarının verdiği silahlarla, yaptığı yardımlarla hemen yanı başımızda Gazze'de, Filistin'de bebekler ve çocuklardan 15-20 bini can veriyor. Zalim işgalciler, karanlık çağın insanlarının yardımlarıyla bunu yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, "Rabbimiz bu mübarek mekanlarda indirdiği kitapla bize ne diyor, hangi mesajı veriyor, bunu anlamamız lazım. Nihai hedefimiz hayatımızı Kur'an'a göre düzenlemek. Esasında bütün ibadetlerimizin amacı bizim daha iyi Müslüman, insan olmamızı sağlamaktır." ifadelerine yer verdi.

Duanın çok önemli olduğunu ve kutsal topraklarda çocuklara çok dua edilmesi gerektiğini aktaran Erbaş, Gazze'deki, Filistin'deki mazlumlar başta olmak üzere dünyanın neresinde mağdur insan varsa onlar için dua edilmesini istedi.

Ailenin önemine işaret eden Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerinde gençleri, çocukları ve aileyi öncelediğini belirtti.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz ile Medine Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Ahmet Bulut da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki çocukların durumunu eleştirdi - Son Dakika

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