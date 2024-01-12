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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamını ziyaret etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamını ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta'yı ziyaret etti. Erbaş, hastane ziyaretinde İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş eşlik etti. Usta, saldırıyı anlattıktan sonra Erbaş hastaneden ayrıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamını ziyaret etti
12.01.2024 - 16:01,  Güncelleme: 16:02
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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta'yı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hastane ziyaretinde İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş eşlik etti.

Erbaş, "Dualarımızın, milletimizin ettiği duaların faydasıyla hızlı bir şekilde iyileşiyorsun. Allah bir daha göstermesin. Allah bu tarz üzücü olayları inşallah yaşatmasın. Milletimizin hocalarımıza olan sevgisi bu vesileyle bir kez daha ortaya çıktı. Doktorlarımızdan Allah razı olsun" dedi. Galip Usta daha sonra Erbaş'a yaşadığı saldırıyı anlattıktan sonra Erbaş hastaneden ayrıldı.

Kaynak: DHA
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