Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Başkanı Erbaş'ın Suudi Arabistan'da makam aracı iddiasını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Başkanı Erbaş'ın Suudi Arabistan'da makam aracı iddiasını yalanladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Başkanı Erbaş\'ın Suudi Arabistan\'da makam aracı iddiasını yalanladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan 'Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, haberle ilgili hukuki yollara başvurulacağını açıkladı. Açıklamada, Diyanet Başkanı Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'da bahsi geçen marka ve modelde bir makam aracının olmadığı ve herhangi bir makam aracının bulunmadığı vurgulandı.

03.05.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığından, "Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "yalan ve iftira" içerikli haberle ilgili hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi'nde, "Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı" başlığıyla verilen haberin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'da haberde bahsi geçen marka ve modelde bir makam aracı olmadığı gibi herhangi bir makam aracının da olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu gazete hakkında yalan ve iftira içerikli haberle ilgili hukuki yollara başvurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan, Sözcü Gazetesi, Ali Erbaş, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Başkanı Erbaş'ın Suudi Arabistan'da makam aracı iddiasını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
17:24 Dursun Özbek listesini teslim etti Erden Timur, yeni dönemde olacak mı Dursun Özbek listesini teslim etti! Erden Timur, yeni dönemde olacak mı?
17:01 Ali Koç, kendisine soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı Ali Koç, kendisine soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:03 Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 210’a yükseldi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 210'a yükseldi
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 18:16:57. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Başkanı Erbaş'ın Suudi Arabistan'da makam aracı iddiasını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement