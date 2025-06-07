Diyarbakır Anneleri Bayramda Eylemlerine Devam Etti - Son Dakika
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Diyarbakır Anneleri Bayramda Eylemlerine Devam Etti

07.06.2025 23:19
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Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler, Kurban Bayramı'nda da eylemlerini sürdürdü.

Diyarbakır anneleri bayramda da çadırdan ayrılmadı, eylemlerine devam etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti Kurban Bayramı'nda da devam ediyor.

3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Özcan Aydın'ın babası Süleyman Aydın, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de eylemlerine devam ettiklerini söyledi. Aydın, "Evlatlarımızı almadan asla eylemi bitirmeyeceğiz. DEM Parti herkesi ziyarete geliyor ama bizi ziyarete gelmedi, çocuklarımız için bir açıklama yapmadılar. Halbuki biz 6 yıldır onların kapısında evlatlarımızı istiyoruz. Diyarbakır anne ve babaları olarak başta Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'nin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz, bütün Türkiye'nin bayramını kutluyoruz. Evlat mücadelemize kararlı bir şekilde sonuna kadar burada devam edeceğiz" dedi.

Ramazan Üçdağ'ın annesi Mevlüde Üçdağ, 6 yıldır evladı için burada mücadele verdiğini söyledi. Üçdağ, "Söz konusu evlat olmasa bizi buraya hiçbir güç, hiçbir kuvvet getiremez. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'nin bayramını yürekten kutluyoruz, bayramları kutlu olsun. HDP milletvekilleri tüm partilerin kapısına gittiler ama 6 yıldır bunların kapısındayız evlat mücadelesi veriyoruz onlar da gelsin bizim çocuklar için bir açıklama yapsınlar, çocuklarınızı getiriyoruz desinler. Çocuğum burada değil bayram benim neyime hiçbir anlamı yoktur, çünkü çocuğum burada olsaydı dünyam bambaşka olurdu ama çocuğum burada değil diye dünya başıma yıkılıyor. Hiç bayram nedir bilmiyorum oğlum neredeysen sesimizi duy da gel" ifadelerini kullandı.

Baba Recep Üçdağ da, 6 yıldır HDP binasının önünde evlatlarını beklediklerini söyledi. Baba Üçdağ, "Gerek HDP'den gerek PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Bakın bugün bayramın ikinci gündür burada oturuyoruz biz bayram, seyran, soğuk, sıcak demeden evlatlarımızı istiyoruz ki bu en doğal hakkımızdır. Bu insanlar evlatlarını istiyor sizin davanız neyse, ne değilse bizi alakadar etmiyor biz evlatlarımızı istiyoruz. 2 bin 100 küsur gündür burada mücadele veriyoruz. Bu mücadelemize artık bir kulak verin artık insafa gelin çocuklarımızı istiyoruz sizden" dedi.

Ceylan Tekin'in annesi Türkan Mutlu ise bayramın ikinci günü olduğunu ve çocuğu için evinde bayram kutlayamadığını söyledi. Mutlu, "Ceylan'ımın peşindeyim tam 11 yıldır bu acı içimde. Bu iki gün kalbim daha çok ağrıyor. O acısı, o özlemi, o hasreti bugünlerde daha çok fazla oluyor. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum. Gerçekten anne ve babalar olarak biz de çok yorulduk, tükendik. Her sabah gözümüz yolda acaba güzel haberler gelecek mi diye. Bir anne olarak evlatlarımızı istiyoruz" şeklinde konuştu.

Aziz Demir'in annesi Güzide Demir, bayram, seyran demeden burada olduklarını söyledi. Demir, "Ne bayramımız var, ne seyranımız var. Çocuklarımız gelene kadar bizim bayramımız yok, özel günümüz yok. Bu barışı yapsınlar çocuklarımız gelsin. Oğlum Aziz neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Bak bayram geldi oğlum ben seni çok özledim Aziz gel oğlum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Anneleri Bayramda Eylemlerine Devam Etti - Son Dakika

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