Diyarbakır Anneleri: Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır Anneleri: Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Memur-Sen Başkanı Tekdemir, Diyarbakır annelerinin mücadelesini selamladı ve barış çağrısı yaptı.

16.05.2025 15:00
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DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret eden Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, "Diyarbakır anneleri evlatlarından ayrı kalmanın hüznünü sessiz bir matemle örtmeyi değil, cesur bir yürekle haykırmayı tercih ettiler. Annelerin evlatlarına kavuşacağı günün de bayram günü ilan edilmesinin de canı gönülden diliyoruz" dedi.Evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi, 2083'üncü günde de devam etti. 382 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü oturma eyleminde şu ana kadar 61 aile, çocuğuna kavuştu. Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ve Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ile sendika üyeleri, aileleri ziyaret ederek karanfiller dağıttı. İlk günden beri Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını belirten Tekdemir, "Yıllarca bu ülkenin bağımsızlığına, birikimine ve geleceğine kast edenler, ülkenin bağımsızlığı, geleceği ve birikimiyle sorunu olanlar bu terör belası üzerinden bu ülkenin gençlerini heba ettiler, kaynaklarını tükettiler. Bin yıllık kardeşliğin zeminine kin ve nefret ekerek acı ve ölüm derlediler. Ama Diyarbakır anneleri bu oyunu bozdu. Diyarbakır anneleri evlatlarından ayrı kalmanın hüznünü sessiz bir matemle örtmeyi değil, cesur bir yürekle haykırmayı tercih ettiler" dedi. 'BU KALICI GÜVEN ORTAMINI, KALICI KARDEŞLİĞİ YENİ BİR ANAYASA İLE TAÇLANDIRMA ZAMANIDIR'Herkesin kardeşlik ve barış ortamının zeminine katkı sunmasını beklediklerini belirten Tekdemir, "40 yıllık şiddet sarmalının ardından kalıcı bir barışa ve kardeşliğe doğru yeni bir evreye geçiyoruz. Bunu yaparken de elbette ki, daha kapsayıcı bir anayasa ile tüm renklerimizi, tüm farklılıklarımızı koruma altına alma, güvenceye taşıma zamanı. Bir birimizden farklı olabiliriz. Bir birimizden farklı bakabiliriz. Ama farklılıklarımızdan düşmanlık üretenlere geçit vermemeliyiz. Biz barış ve kardeşliğin nağmelerini tek bestede, tüm renklerimizi tek resimde koruyabilmeli, sahiplenebilmeliyiz. Bu yeni dönemi sabote etmeye çalışacak olanlar olacak mıdır, evet olacaktır. Buradaki kardeşlik iklimini ters yüz etmeye çalışacak olanlar olacak mı, evet olacaktır. Ama asla bunlara prim vermeden kardeşliğimizi büyüterek, birliğimizi yücelterek, bir birimizi kucaklayarak yeni döneme, yeni eğişe sahip çıkma zamanıdır. Bu kalıcı güven ortamını, kalıcı kardeşliği yeni bir anayasa ile taçlandırma zamanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihsel bir sorumlulukla almış olduğu bu inisiyatifin elbette yüzyılın fırsatı olduğunu, belki de bin yılın fırsatı olduğunun farkındayız. Herkesin bu bilinçle bu fırsat penceresini tepmeden, buradaki sürece zarar vermeden, bu kardeşlik ve barış ortamının zeminine katkı sunarak, güç vererek, omuz vererek desteklemesini bekliyoruz. ve tekrar Diyarbakır annelerinin bu kutlu mücadelelerini selamlıyoruz. Annelerin evlatlarına kavuşacağı günün de bayram günü ilan edilmesinin de canı gönülden diliyoruz" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Anneleri: Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika

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