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Diyarbakır Anneleri Eyleme Devam Edecek

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Diyarbakır anneleri, 'aileler dağıtıldı' haberlerine tepki göstererek evlat nöbetini sürdürecek.

12.10.2024 21:17
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Diyarbakır anneleri, "aileler dağıtıldı" haberlerine tepki gösterdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 tarihinden itibaren HDP il başkanlığı binası önünde oturma eyleminde olan aileler, "aileler dağıtıldı" haberlerine tepki gösterdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 6 yıldır aralıksız devam ediyor. Oturma eyleminde olan anneler, "ailelerin dağıtıldı" haberlerine tepki göstererek nöbete devam edeceklerinin vurguladı.

Kızı Fadime için oturma eylemine devam eden Hatice Levent (62), " Kütahya'dan 20 saatlik yoldan geliyorum. Evlat derdine 6 senedir buradayım. 10 senedir evladımın peşindeyim. Evladımı almadan peşini bırakmayacağım. Bu çadır kalksa bile şu merdivenlerde oturacağım. Ortaya da dikilsek biz yine buradayız. Kimse buraları kaldıramaz. Biz zaten bitmişiz, kefenimizi cebimize koyduk da geldik" dedi.

Süheyla Demir ise, " Ağrı'dan kızım Hayal Demir için buradayım. Kızım lise 3 sınıfta okuyordu. Kızımı kandırdılar, götürdüler. 10 senedir kızımın yolunu gözlüyorum, ciğerimiz yanıyor. Bazı basın mensupları bizim hakkımızda yalan yanlış haber yapıyorlar. Çadır bitmiş, çadır kalkacakmış gibi bin bir şey yazılmış. Yok öyle bir şey. Bu çadırı biz ölünce ancak kaldırırlar. Çadır kalksa bile HDP binası önünde oturacağız. Evlatlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz bu yola canımızı, başımızı koyduk" diye konuştu.

Mevlide Üçdağ da, "Ramazan Üçdağ'ın annesiyim. Medya mensupları çadır kapanmış diye yalan haber yapıyorlar. Hiçbir zaman çadır kapanmadı. Kapansa bile biz oradaki merdivenlerde oturacağız. Hiçbir zaman kalkmayacağız. Bizim arkamızda Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olduğu sürece, devletimiz, hepsi arkamızda olduğu sürece kalkmayacağız. Evlatlarımızı almadan da gitmeyeceğiz. Eylemimiz sonuna kadar devam edecek, 6 yıldır devam ediyor. Kanımın son damlasına kadar buradan evladımı almadan ayrılmayacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Anneleri Eyleme Devam Edecek - Son Dakika

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