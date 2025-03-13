Diyarbakır Anneleri Ramazan'da Nöbete Devam Ediyor

Diyarbakır anneleri Ramazan ayında da çadırdan ayrılmıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri Ramazan ayında da çadırlarında evlat nöbetine devam ediyor.

3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. Kızı Hayal Demir için Ağrı'dan oturma eylemine katılan Süheyla Demir, 6 yıldır evlatlarını beklediklerini söyledi. Demir, "Evlatlarımızı bekliyoruz sonuna kadar kararlıyız biz evlatlarımızı almadan buradan gitmiyoruz ilk günden de öyle söylemiştik. Biliyorsunuz Ramazan ayı, Ramazan demiyoruz, Bayram demiyoruz kar, kış demiyoruz burada evlat nöbetimize devam ediyoruz. Bir süreç başladı bizde o süreçten gelecek hayırlı bir haber bekliyoruz inşallah çifte bayram yaşarız biz de evlatlarımızı buradan alır gider mutlu bir şekilde yaşarız diyoruz" dedi.

Siirt Şirvan'dan oturma eylemine katılan Nurettin Ödümlü oğlu Yusuf Ödümlü için burada olduğunu ve oğlundan kesin bir haber almayana kadar buradan ayrılmayacağını söyledi. Ödümlü, "6 yıldır Hdp binasının önünde burada oturuyoruz evlatlarımızı istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli Allah onlardan razı olsun inşallah barış olacak biz çocuklarımızın gelmesini umut ediyoruz. Kim bu barışa katkıda yapıyorsa Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Kütahya'dan oturma eylemine katılan Hatice Levent, 20 saatlik yoldan geldiğini ve bu çadırı evi olarak gördüğünü 6 yıldır bu çadırda olduğunu ve evladını almadan ayrılmayacağını ifade etti. Levent, "Çözüm süreci diye televizyondan gözümüzü ayırmıyoruz. İnşallah sonuçlanır bizimde yüzümüz güler evlatlarımızı bekliyoruz. Ne olur bırakın evlatlarımızı önce Allah'ıma sonra Cumhurbaşkanımı ve Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun biz evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. İnşallah yakın zamanda bir sonuca varırlar" şeklinde konuştu.