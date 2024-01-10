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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar ilçesinde Bilgi Evi ve Akademi Lise için kayıtları başlattı - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar ilçesinde Bilgi Evi ve Akademi Lise için kayıtları başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar ilçesinde çocuklar ve gençler için Bilgi Evi ve Akademi Lise açtı. 1000 öğrencinin faydalanacağı merkezde, çocuklar ücretsiz eğitim alacak ve sosyal, kültürel programlardan da yararlanabilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar ilçesinde Bilgi Evi ve Akademi Lise için kayıtları başlattı
10.01.2024 - 16:01,
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Çınar ilçesinde çocuklar ve gençler için yaptığı Bilgi Evi ve Akademi Lise'de kayıtlar başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, kent merkezi ve ilçelerdeki çocuklara ve gençlere yönelik ücretsiz eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda,1000 öğrencinin faydalanacağı Çınar Bilgi Evi ve Akademi Lise için çalışmalar tamamlandı.

11 akıllı sınıfın yer aldığı merkezde çocuklar, ücretsiz Fen Bilgisi, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve İngilizce eğitimi alacak.

Alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı merkezde, ana dersler dışında çocuklar, idare tarafından belirlenen tarihlerde sosyal, kültürel programlar ve spor aktivitelerinden de ücretsiz şekilde yararlanacak.

Kaynak: AA
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