Diyarbakır\'da 60. Kütüphane Haftası Programı Düzenlendi

Diyarbakır'da, 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Kayapınar Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, bu yıl Kütüphane Haftası'nın "Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler" temasıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
Kütüphanenin bireyin hayatındaki önemine değinen Genç, şunları kaydetti:
"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy öncülüğünde ve Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 yeni kütüphaneye ulaşmış olup hızla küreselleşen dünyamızda gelişen teknoloji ve nüfus sayısı bilgiye olan ihtiyacı her gün daha da artırmaktadır. Basılı kitaplardan elektronik kitaplara, CD ve DVD formatında hazırlamış olan görsel ve işitsel materyallerden elektronik veri tabanları gibi basılı olmayan kaynaklara kadar elde edilebilen bilgilerin çeşitliliği nedeniyle bilginin ulaştırılmasında halk kütüphanelerine önemli görevler düşmektedir."
Genç, kütüphanelerin öğrencilerin, araştırmacıların ve bilgiye gereksinim duyan her yaştan bireyin okuma kültürünü geliştirmesine katkı sunduğunu belirtti.
Kütüphanelerin bireye herhangi bir maddi külfet yüklemediğini dile getiren Genç, "Kitaplar dergiler, gazeteler, elektronik kaynaklar ve diğer materyallerle donatılmış olan kütüphaneler bilgiye erişim konusunda topluma önemli kaynak sağlamaktadır. Bu kapsamda ilimizde 15 halk kütüphanemiz mevcuttur. Kütüphanelerimizde mevcut üye sayısı 106 bin 541 kişi olup kütüphanelerde 210 bin 861 kitap bulunmaktadır. Ayrıca 50 bin basılı yayın ile gezici kütüphanemiz 18 farklı köyde ve durakta hizmet vermektedir." diye konuştu.
Programda, kütüphane tanıtımı ve yapay zeka video gösteriminin ardından Diyarbakır Güzel Sanatsal Lisesi öğrencileri müzik dinletisi sundu.
Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneğince şiir dinletisi sunulan program plaket takdimi ile sona erdi.
Programa, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.
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