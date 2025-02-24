Diyarbakır'da 660 Yapı Yeniden İnşa Ediliyor

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Diyarbakır'da 660 yapı yerinde kentsel dönüşümle yükseliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören yapılardan 961 başvurunun 660'ının inşasına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentten biri olan Diyarbakır'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde depremin hemen ardından TOKİ eliyle başlanılan deprem konutları peyderpey teslim ediliyor.

Kentte 5 bin 450 tane ağır hasarlı yapının yıkımlarının büyük bölümü tamamlanırken, kalan kısımların ise mahkeme kararlarının ardından yıkımları devam ediyor. 1 yılın ardından orta hasardan ağır hasarlı duruma gelen 2 bin 600 yapının inşasında da yüzde 47 seviyelerine gelindi.

Bunların yanı sıra, şu ana kadar yerinde kentsel dönüşümde 961 başvurunun 740'nın işlemlerine, 660'ının çalışmalarına başlandı. 173'ün ise inşası tamamlandı.

Yerinde dönüşüm yapan bir firmanın proje ve inşaat sorumlusu İrfan Arslan, devletin 750 bin lira hibe, 750 bin lira ise 10 yıl faizsiz kredi ile yerinde dönüşüm yaptıklarını söyledi.

Arslan, "Başvurular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından talep açıyorlar. Yüklenici firma ile anlaşma yapıyorlar. yüklenici firma dosyasını hazırlıyor ve bakanlığa verince işlem tamamlanıyor" dedi.