Diyarbakır'da 7 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar Girişimi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 7 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar Girişimi

7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişiminde bulunan H.T. yakalandı, soruşturma devam ediyor.

11.10.2024 19:16
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1) 7 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR GİRİŞİMİ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

DİYARBAKIR'da, 7 yaşındaki kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götüren ve cinsel istismar girişiminde bulunan şüpheli H.T. yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, 9 Ekim'de akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi'nde meydana geldi. Şüpheli H.T., 7 yaşındaki kız çocuğunu arazideki toprak birikintisinin arkasına götürdü. Şüpheliyi fark edenler, toprak birikintisine doğru ilerledi. Çevredekilerin geldiğini gören H.T. kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuk, sağlık kontrolünün ardından Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) sevk edildi. Polis ekipleri ise kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli H.T., saklandığı adreste yakalanıp gözaltına alındı. H.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Kayapınar Belediyesi ekipleri de bölgedeki toprak birikintilerini iş makineleriyle kaldırıp alanı düzleştirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 7 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar Girişimi - Son Dakika

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