Diyarbakır’da Aksa Çağrısı

Haber: Ahmet ÜN - Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, Hazreti Muhammed'in doğum günü dolayısıyla Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen "Direniş Önderi Hazreti Muhammed" mitinginde konuşan Dünya Alimler Birliği Filistin Komisyon Başkanı ve Hamas Milletvekili Mervan Ebu Asım, toplanan kalabalığın Mescid-i Aksa'da da toplanması çağrısında bulunarak, "Diyarbakır meydanındaki bu topluluğunuzu Mescid-i Aksa'da da toplayınız. Sizi bu halinizle Mescid-i Aksa'ya bekliyoruz. Sizler ne zaman Mescid-i Aksa'nın çağrısına lebbeyk (emredeniz) diyeceksiniz?" dedi.

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Hazreti Muhammed'in doğum günü dolayısıyla miting düzenlendi. Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda "Direniş Önderi Hazreti Muhammed" mitingine Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Dünya Alimler Birliği Filistin Komisyon Başkanı ve Hamas Milletvekili Mervan Ebu Asım, Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda davetli katıldı.

Miting alanına İsrail'in saldırılarında öldürülen Kassam Tugayları Genel Komutanı Muhammed Ed-Dayf, Hamas liderleri İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar ile Kudüs Tugayları Askeri Sözcüsü Ebu Hamza'nın yanı sıra 6-7 Ekim 2014 yılında Diyarbakır'daki olaylarda öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarının posteri asıldı. Mitinge katılanlar İsrail ve Amerika aleyhine sık sık sloganlar attı.

Mitingde konuşan Dünya Alimler Birliği Filistin Komisyon Başkanı ve Hamas Milletvekili Mervan Ebu Asım, Diyarbakır'da toplanan bu kalabalığın Mescid-i Aksa'da da toplanması için çağrıda bulundu.

"Sizler Mescid-i Aksa'nın çağrısına ne zaman lebbeyk (emredeniz) diyeceksiniz?"

"Aksa, sizleri bekliyor, Aksa sizleri çağırıyor" diyen Asım, "Ey kardeşlerimiz sizlere emanetlermiz var. Bu emaneti Diyarbakır ve Türkiye halkına getirdik. Sizler aracılığıyla bütün insanlara bu emanet ulaşacaktır. Ey kardeşlerim Aksa, sizleri bekliyor, Aksa sizleri çağırıyor. Diyarbakır meydanındaki bu topluluğunuzu Mescid-i Aksa'da da toplayınız. Sizi bu halinizle Mescid-i Aksa'ya bekliyoruz. Ne zaman sizler Mescid-i Aksa'nın çağrısına lebbeyk (emredeniz) diyeceksiniz? Kardeşlerim, Aksa'yı şu an Siyonistler ayaklarıyla kirletiyorlar ve Aksa'yı yıkmak istiyorlar. Orda Süleyman heykelini dikmek istiyorlar. Yahudiler, Siyonistler Aksa'yı kolay bir şekilde bizlere vermeyecektir. Fakat onlar Aksa'yı bizlere Kassam Tugayları gibi, nasıl ki Kassam mücahitleri, Siyonistlerin askerlerini boyunlarına bastılar ya, İslam toplumları da ne zaman Siyonist askerlerin boyunlarına basarsa işte o zaman Aksa bizim olacaktır" diye konuştu.

'Gazze'ye hiç kimse yardımcı olmuyor'

Gazze'ye kimsenin sahip çıkmadığını aktaran Asım, Diyarbakır halkının Kassam Tugaylarına destek olmasını dile getirerek, "Kardeşlerim sizlere getirdiğim ikinci emanet ise Gazze'dir. O Gazze ki, Siyonistlerin karşısında direnen, mücadele eden Gazze'dir. Gazze'ye hiç kimse yardımcı olmuyor. Gazze'nin mescitleri, çocukları, okulları, toprağı sizlere emanettir. Sizin ona sahip çıkmanız lazım. Sizlere üçüncü emanet ise, Kassam Tugayları'dır. O Kassam Tugayları ki, cihadın başındadır. Kassam Tugayları sizlere emanettir. Kassam Tugaylarını desteklemeniz lazım. Onları, malınızla, duanızla, siyasetinizle, silahlınızla her şeyinizle desteklemeniz lazım. Çünkü onlar sizin için cihad ediyorlar. Çünkü onlar Mescid-i Aksa'yı hürriyetlerine kavuşturmak için cihat ediyorlar. Dördüncü emanet ise Mescid-i Aksa'nın çocuklarıdır. Mescid-i Aksa'daki yaralılar sizlere emanettir. Mescid-i Aksa'da yardım bekleyen, gıda bekleyen kardeşlerimiz sizlere emanettir. Onlar şöyle nida ediyorlar, 'Hani İslam toplumları, hani İslam toplumlarının liderleri' diye sesleniyorlar" ifadelerini kullandı.

Miting, ilahilerin seslendirilmesinin ardından son buldu.