Diyarbakır'da Amatör Spor Haftası Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Amatör Spor Haftası Kutlandı

Diyarbakır'da Amatör Spor Haftası kapsamında sporculara ödüller verildi, sporun gelişimi vurgulandı.

12.10.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Amatör Spor Haftası kutlamaları kapsamında sporun "en"leri olarak belirlenen sporculara plaket ve ödül takdim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, Diyarbakır'ın sporcu yetiştirme geçmişine vurgu yaparak, spor alanında önemli adımlar atacaklarını belirtti.

Zorluoğlu, amatör sporun daha fazla gelişmesi gerektiğini belirterek, "Eksikliklerimizi belirleyip yerel ve merkezi desteklerle sporun gelişimini hızlandıracağız. Kısa sürede Diyarbakır'da spor alanında büyük bir atılım yapacağız." dedi.

Diyarbakır'ın geçmişte önemli sporcular yetiştirdiğini dile getiren Zorluoğlu, amatör spor konusunda daha fazla gelişmeye ihtiyacının olduğunu kaydetti.

Zorluoğlu, "Bu nedenle kulüp sayısını, lisanslı sporcu sayısını ve tesis sayısını artırmayı hedefliyoruz. Mevcut tesislerimizin de ihtiyaçlarını karşılayarak sporcularımızın daha iyi koşullarda eğitim almalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Törende, çeşitli branşlarda başarılı olan sporculara ödülleri verildi, Vali Zorluoğlu, sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

Programa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Semih Terzi, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Dayan, kurum müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA

Murat Zorluoğlu, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Amatör Spor Haftası Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
15:20 Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti
13:23 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
20:19 “Rüyalar gördüm“ deyip 3 kişiyi bıçaklayan şahıs, tutuklandı "Rüyalar gördüm" deyip 3 kişiyi bıçaklayan şahıs, tutuklandı
20:15 Almanya’dan Eurofighter’a yeşil ışık Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık
19:40 ’E-Nabız satıldı’ iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi 'E-Nabız satıldı' iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi
19:33 Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti
19:09 Metrobüste yolculara tehdit savurdu “70 dosyam var, 71’i de işlemekten korkmam“ Metrobüste yolculara tehdit savurdu "70 dosyam var, 71'i de işlemekten korkmam"
19:00 Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu
18:57 Arda Güler, Fenerbahçe’nin kasasını bir kez daha dolduracak Arda Güler, Fenerbahçe'nin kasasını bir kez daha dolduracak
18:57 İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 16:32:55. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Amatör Spor Haftası Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.