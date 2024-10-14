Diyarbakır'da Apartman Yıkımı Davası - Son Dakika
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Diyarbakır'da Apartman Yıkımı Davası

Serin-2 Apartmanı'nın yıkımıyla ilgili 4 sanığın yargılama süreci devam ediyor, duruşma ertelendi.

14.10.2024 14:48
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Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı Serin-2 Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz 1'i müteahhit 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan binanın müteahhidi Hüseyin B, statik betonarme projeye onay veren Nasir Ç, binanın statik proje müellifi Cihan U. ve bina fenni mesulü Ekrem B. katılmazken, bazı mağdurlar ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, hazırladığı mütalaasında dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mağdur olan müştekiler ise depremde binanın enkazında yaralandıklarını ve yakınlarını kaybettiklerini belirterek, binanın yıkılmasında kusuru bulunanlardan şikayetçi olduklarını, cezalandırılmalarını istediklerini ifade etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Serin-2 Apartmanı'nın vefat eden müteahhidinin oğlu İ.S. ise binayı ilk olarak Hüseyin B'nin yaptığını iddia etti.

Ekonomik nedenlerden dolayı sıkıntılı süreç yaşan Hüseyin B'ye babasının ortak olduğunu öne süren İ.S. şunları kaydetti:

"Hüseyin B. iflas ettikten sonra babam binanın yapımına devam etti. Binanın altında iş yerimiz vardı. Oraya kamyon girmesi mümkün değil. Banka olarak kullanılan iş yerinde kolon kesilmedi. Binanın zeminine su geldiğini görünce bina sakinlerine bilgi verdim. Kendi imkanlarımla bu suyu tahliye ederek tadilatını yaptım."

Mahkeme, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 13 Mart 2025'e erteledi.

Davanın iddianamesinde, tutuksuz sanıklardan binanın müteahhidi Hüseyin B, binanın statik proje müellifi Cihan U, statik betonarme projeye onay veren Nasir Ç. ve bina fenni mesulü Ekrem B. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Deprem, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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