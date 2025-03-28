Diyarbakır'da Bayramda Yağmur Bekleniyor

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nda yağmur bekleniyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Ramazan Bayramında Arife Günü ile bayramın ilk üç gününde yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin Uzmanı Aziz Can Kürüm, bölge genelinde Diyarbakır'ı da kapsayacak şekilde yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışların olacağını söyledi. Kürüm, pazar günü de aynı şekilde bir yağış beklentileri olduğunu belirterek, "Yalnız pazar günkü yağışların bayramın diğer günlerine göre biraz daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yine pazartesi ve salı günü bölge genelinde, pazartesi günü Şanlıurfa'yı almayacak şekilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yer yer beklemekteyiz" dedi.