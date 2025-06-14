Diyarbakır'da Bodrum Yangını: 5 Yaralı

DİYARBAKIR'da, apartmanın bodrum katındaki kartonların alev alarak yandığı yangında 1'i çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi 500 Evler Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Sitedeki bir apartmanın bodrum katındaki kartonlar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık personelleri sevk edildi. Yangında 1'i çocuk 5 kişi de dumandan etkilendi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Selim KAYA/ DİYARBAKIR/,