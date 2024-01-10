 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da cezaevi ring aracı şarampole devrildi: 23 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da cezaevi ring aracı şarampole devrildi: 23 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, cezaevi ring aracı şarampole devrildi. Kazada 12'si askeri personel olmak üzere 23 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucunda yaralananlar çevredeki hastanelere sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

10.01.2024 - 12:42,
Abone Ol
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, cezaevi ring aracı şarampole devrildi. Kazada 12'si askeri personel olmak üzere 23 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. İstanbul Maltepe Cezaevi'nden Bitlis Cezaevi'ne mahkumları sevk eden 34 JF 0656 plakalı cezaevi ring aracı, kırsal Yayıklı Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Araçtaki 12'si askeri personel, 11'i mahkum toplam 23 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Bazı yaralılar ise olay yerine sevk edilen ambulans helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır\'da cezaevi ring aracı şarampole devrildi: 23 yaralı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Diyarbakır, Ulaşım, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da cezaevi ring aracı şarampole devrildi: 23 yaralı - Son Dakika


13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor

Son Dakika
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:15:45. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da cezaevi ring aracı şarampole devrildi: 23 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement