Diyarbakır'da Cinayet Davası Kararı Onandı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında ilk derece mahkemesinin sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'a verdiği hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

1. Ceza Dairesi, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ilişkin istinaf başvurularıyla ilgili incelemeyi tamamladı.

İlk derece mahkemesince sanıklara verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla hukuka uygun bulan Ceza Dairesi, istinaf başvurularının ayrı ayrı reddine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin Diyarbakır Barosu Başkanlığının davaya katılmasına ilişkin kararını "hukuka aykırı" olarak değerlendiren Ceza Dairesi, Diyarbakır Barosu ile Ankara Barosu Başkanlığının istinaf başvurularının CMK'nin 279/1-b maddesi uyarınca reddine karar verdi. Dairenin kararında, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

"Yargılama sürecindeki işlemler hukuka uygun yapılmıştır"

Sanıklar Salim, Enes ve Yüksel Güran hakkında maktul Narin Güran'a yönelik "iştirak halinde nitelikli kasten öldürme" ve sanık Nevzat Bahtiyar hakkında "suç delillerini gizleme ve yok etme" suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerinin ayrı ayrı istinaf incelemesi yapıldığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; yargılama sürecindeki usule veya esasa ilişkin işlemler hukuka uygun olarak yapılmıştır. Hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiği belirlenmiştir. Delil ve işlemlerde herhangi bir eksik husus bırakılmadığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmalar toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışılmıştır. Vicdani kanının, dosyadaki deliller ve bilgilerle uyumlu olarak fiilin sanıklar tarafından işlendiğinin kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, fiile uyan suç tipleri ile yaptırımların, cezayı azaltıcı ve artırıcı nedenlerin kanuni bağlamda hak ve nasfetle (hakkaniyet) belirlenip doğru biçimde uygulandığı, kurulan hükümlerde düzeltilen hususlar dışında hukuka aykırılık bulunmadığı görülmüştür."

Kararda, Salim, Enes ve Yüksel Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın avukatları ve Cumhuriyet savcısının istinaf nedenlerinin yerinde görülmediği belirtildi.

Kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Sanık Salim Güran hakkında iddianame ile TCK'nin 82/1-e, 53/1 maddesi uyarınca müşterek fail sıfatıyla 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan açılan davada, ilk derece mahkemesince, bir diğer nitelikli hal 'altsoydan birine ya da kardeşe karşı' olan TCK'nin 82/1-d maddesi uyarınca da mahkumiyete karar verilmiş ise de müşterek fail işlediği haksızlıkla doğrudan muhatap olduğundan, onun cezalandırılabilmesi için başka bir kurala ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu nedenle suçu birlikte işleyen failler, kendi fiillerine göre cezalandırılırlar. Bu açıklamalar uyarınca, ilk derece mahkemesince, suçu birlikte işlediği değerlendirilen müşterek faillerin her birinin kendi fiillerine göre cezalandırılması gerekirken, Narin'in diğer müşterek faillerden Yüksel'in kızı, Enes'in kardeşi olması nedeniyle uygulanan TCK'nin 82/1-d maddesi hükmünün sanık Salim hakkında uygulanmaması gerektiği gözetilmeyerek hatalı uygulama yapılmıştır."

İlk derece mahkemesince sanıklar Salim, Enes ve Yüksel Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, Salim hakkında "çocuğa karşı kasten öldürmek", Yüksel hakkında, "çocuğa ve altsoyuna karşı kasten öldürme", Enes hakkında "çocuğa ve kardeşe karşı kasten öldürmek" suçları uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Kararda, CMK'nin 303/1-a maddesi gereğince verilen yetki uyarınca, CMK 280/1-a maddesi gereğince ilk derece mahkeme hükmünün düzeltilerek istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine karar verilmesine, sanıklar hakkında verilen hapis cezalarının miktarları, atılı suçun niteliği ile tutuklu kaldıkları süre, atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, tutukluluğun verilen sonuç ceza itibarıyla infaza dönüşmemiş olması, şahsi, sosyal ve ekonomik durumları ile atılı suçu işlemelerindeki kişilik özelikleri itibarıyla kaçma ihtimallerinin kuvvetli bulunması, tutuklama gerekçelerinde lehe değişiklik olmaması nazara alınarak adli kontrolün yetersiz kalacağı değerlendirilmesinde bulunuldu.

1. Ceza Dairesi, bu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine itiraz yolu açık olmak üzere sanık müdafilerinin tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddine oy çokluğuyla karar verdi.

Kararda, CMK'nin 286, 291, 294. maddeleri uyarınca Yargıtayda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Daire başkanından muhalefet şerhi kararı

1. Ceza Dairesi Başkanı'nın muhalefet şerhi koyduğu kararına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Eksik incelemeye, suç vasfına, sübuta, oluş ve kabul ile hukuka aykırı olduğu tespiti yapılan gerekçelerle, ilk derece mahkemesinin her bir sanık hakkındaki hükümlerinin ayrı ayrı 7188 sayılı yasa ile CMK'nin 280/1 ve 289/1 maddeleri gereğince bozularak ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerektiği kanaatinde olduğumdan, çoğunluğun 'kararın yerinde olduğu' şeklindeki görüşüne katılmamaktayım."

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "katılan" sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu, "müşteki" sıfatıyla da baba Arif Güran ve sanık avukatları tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen istinaf başvuru dilekçelerine ilişkin çalışmaları tamamlamıştı.

Mahkeme, 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları dilekçelerini değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine göndermişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Barosu tarafından Nevzat Bahtiyar'a "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapılmış, sunulan dilekçelerde sanığın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatları da istinaf başvurularında, müvekkillerinin aleyhine yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmesi ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği 4 yıl 6 ay hapis cezasının müvekkil lehine kaldırılması ve tahliyesine karar verilmesi talebinde bulunmuştu.

Narin Güran'ın babası Arif Güran adına avukatı da sanık Nevzat Bahtiyar'ın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasının kaldırılarak, sanığın TCK'nin 82/1-e maddesi uyarınca "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın avukatları ise müvekkillerinin "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan çarptırıldıkları hükmü kaldırılarak, tahliye ve beraat kararı verilmesini talep etmiş, ayrıca amca Salim Güran'ın avukatı, sanık Nevzat Bahtiyar'ın "çocuğun kasten öldürülmesi, çocuğun cinsel istismarı ve hürriyeti tahdit" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesi talebinde bulunmuştu.