Diyarbakır\'da DEM Partisi Mitingine Polis Müdahalesi

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da DEM Partililerden oluşan bir grup, Diyarbakır Valiliğinin yasakladığını duyurduğu miting için, Sanat Sokağı'nda toplandı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın da bulunduğu kalabalığın dağılması için polis uyarı anonsları yapıyor.

DEM Partililer, Diyarbakır Valiliğince yasaklanmasına karşın İstasyon Meydanı'nda yapacaklarını duyurdukları "Tecride Karşı Özgürlük Mitingi" için toplandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili milletvekilleri, DEM Parti ilçe ve ilçe belediye eş başkanları ile diğer katılımcıların yer aldığı grup, İstasyon Meydanı'da yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan Sanat Sokağı'na geldi. Polis toplanan grubun etrafında çember oluşturdu. Polis daha sonra kalabalığın dağılması için uyarı anonsları yapmaya başladı.

Kentte sabah erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alınırken, mitingin yapılacağı duyurulan İstasyon Meydanı'na çıkan caddeler trafiğe kapalı bulunuyor.

Kentte yaklaşık 5 bin polisin görev aldığı belirtiliyor.