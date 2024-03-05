Diyarbakır'da Dört Ayaklı Minare'nin restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Dört Ayaklı Minare'nin restorasyon çalışmaları başladı

Diyarbakır\'da Dört Ayaklı Minare\'nin restorasyon çalışmaları başladı

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hafif hasar gören Dört Ayaklı Minare'nin restorasyon çalışmalarına başlandı. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da depremden etkilenen tarihi yapılar arasında yer alan Dört Ayaklı Minare'nin restorasyonu gelecek ay tamamlanacak.

05.03.2024 18:09  Güncelleme: 18:13
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Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hafif hasar gören Dört Ayaklı Minare'de restorasyon çalışmalarına başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hemen ardından bu illerde kendi sorumluluğundaki yapılarla ilgili başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'deki 184 yapıda hasar tespit çalışması yapıldı.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da depremden etkilenen tarihi yapılar arasında yer alan ve hafif hasar gören Dört Ayaklı Minare'nin restorasyonuna başlandı.

Akkoyunlular döneminde yaptırılan Şeyh Mutahhar Camisi'ne ait yekpare dört sütun üzerinde inşa edilen Dört Ayaklı Minare'de yürütülen restorasyonun gelecek ay tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Dört Ayaklı Minare'nin restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika

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