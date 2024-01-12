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Diyarbakır'da durdurulan takside 2 otomatik tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da durdurulan takside 2 otomatik tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yapılan şok uygulamada durdurulan bir takside yapılan aramada, 2 otomatik tüfek, 4 tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi. Sürücü H.K., 21 suç kaydı bulunması nedeniyle gözaltına alındı.

12.01.2024 - 11:25,  Güncelleme: 11:26
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DİYARBAKIR'da durdurulan takside yapılan aramada 2 otomatik tüfek, 4 tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi. 21 suç kaydı olan sürücü H.K. (22), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timlerince Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen şok uygulamada, şüphe üzerine bir taksi durduruldu. Savcılıktan alınan izinle yapılan aramada yolcu koltuğundaki 1 kutuda bez parçalarına sarılı 4 tabanca, 2 otomatik tüfek ve 6 şarjör ele geçirildi. GBT sorgusunda 21 suç kaydı çıkan sürücü H.K., gözaltına alındı. H.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Diyarbakır\'da durdurulan takside 2 otomatik tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da durdurulan takside 2 otomatik tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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