Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Gece de Devam Ediyor

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1) HDP ÖNÜNDE EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLELER, GECE NÖBETİNE BAŞLADI

DİYARBAKIR'da, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler gece nöbetine başladı.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 380 ailenin bin 925'nci gündür nöbet tuttuğu HDP il binası önündeki bekleyiş devam ederken, aileler gece nöbetine başladı.

'SURİYE HALKI DA SİZİ KABUL ETMEDİ, KAÇACAK DELİĞİNİZ KALMADI'

Aileler adına açıklamada bulunan ailelerden Sariye Tokay, oğlunun 14 yıl önce kandırılıp dağa kaçırıldığını ifade ederek, "Biz artık anne ve babalar gece nöbetine de başladık. Biz gece gündüz demeden 24 saat boyunca buradayız. Evlatlarımızı bırakın, o kanlı ellerinizi çocukların üzerinden çekin. 2011'den beri HDP tarafından oğlum kandırılıp dağa götürüldü. 14 yıldır benim oğlum Mehmet dağdadır. 14 yıldır ben evimi görmemişim. Yaz kış demeden, gece gündüz demeden burada mücadele verdik. Biz burada direndik. Hiç kimse bize sahip çıkmadılar. Bizim yüzümüzden burayı terk ettiler. Burada bütün çocuklara bütün evlatlara sesleniyorum. Gelin ailenize teslim olun, son fırsattır elinizde. Yeter, gelin yurdunuza dönün, ailenize dönün teslim olun. Buradan PKK'ya sesleniyorum. Suriye halkı da sizi kabul etmedi. Sizin kaçacak bir deliğiniz kalmadı. Yeter bu evlatlarımızı bırakın. Burada anne ve babaların gözyaşı sel oldu. Bir gün sahip çıkmadınız bu evlatlara. Bu evlatlarımızı geri gönderin. Biz burada mücadelemizi bırakmayacağız. Ta ki bu mücadelemiz sonuç verene kadar. Tüm çocuklara sesleniyorum. Gelin ailenize dönün, annenizin kucağına dönün. Yeter, gelin teslim olun. Biz artık anne ve babalar gece nöbetine de başladık dedi.