Diyarbakır'da İnşaat Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

16.02.2026 17:29
Diyarbakır'da inşaat kazasında başına demir saplanan 57 yaşındaki işçi Abdulsellam Baydur hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'da inşaatın 1'inci katından düşüp başına demir saplanan işçi Abdulsellam Baydur (57), hayatını kaybetti.

Olay, dün öğleden sonra, Dicle Üniversitesi kampüsünde yapımı süren binanın inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın 1'inci katında çalışan işçi Abdulsellam Baydur, dengesini kaybedip düştü. Alanda bulunan demirin başına saplandığı Baydur, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına saplanan demirin ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldığı Baydur, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Baydur, bu sabah, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baydur'un cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, İnşaat, Güncel, Son Dakika

