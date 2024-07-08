Diyarbakır'da işten çıkarılan işçiler eylemlerine devam ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da işten çıkarılan işçiler eylemlerine devam ediyor

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Hizmet-İş sendikası üyeleriyle birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerine devam ediyor. Sendika başkanı ve Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı da işçilere destek ziyaretinde bulundu. İşçiler, işlerine iade edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyor.

08.07.2024 14:59
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Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, eylemini sürdürüyor.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerine devam etti.

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Kahraman yaptığı açıklamada, bazı belediyelerde işten çıkarılmalara karşı eylemlerini sürdürdüklerini belirterek, buna yönelik hukuki mücadele başlattıklarını söyledi.

"Belediyelerde bir yandan işçi atılırken diğer yandan işçi alınıyor." diyen Kahraman, işçi alımlarına değil işçilerin işten çıkarılmasına karşı olduklarını ifade etti.

Demokratik bir mücadele ile işçilerin işlerine iade edilmesini istediklerini vurgulayan Kahraman, başka bir taleplerinin olmadığını kaydetti.

Kahraman, "İşten çıkarılanlar işlerine iade edilinceye kadar eylemimiz devam edecek, kararlıyız." dedi.

Belediye binası önüne kamyonların park edilmesine tepkisini de dile getiren Kahraman, "Bir taraftan 'Demokratiğiz.' diyeceksiniz bir taraftan da işçilerin ve sendikanın demokratik hakkına engel olacaksınız. Bu kamyonların yeri burası değil. Köyler, mahalleler bu kamyonlardan hizmet bekliyor. Bağlar ve Sur belediyelerinde de bunu gördük. Burada kamyonları görünce çok üzüldük. Bu kamyonların yeri sahadır, hizmettir." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Tekdemir de işçileri mağdur eden bir sürecin yaşandığını söyledi.

İşten çıkarılan işçilerin hak arama mücadelelerinin çadırda devam ettiğini aktaran Tekdemir, şöyle konuştu:

"İşçilerin yanındayız, onları destekliyoruz, işlerine dönene kadar işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. DEM Parti'li belediye başkanlarının, kardeşlerimizin eylemlerini değersizleştiren, yaşadıkları mağduriyeti görmezden gelen açıklamalarını kınıyorum. Bu kardeşlerimiz yıllardır belediyelere emek veriyor, yıllardır da işlerinde bilfiil çalışan arkadaşlarımız. Buna rağmen işten atıldılar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da işten çıkarılan işçiler eylemlerine devam ediyor - Son Dakika

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