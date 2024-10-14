Diyarbakır'da İtfaiyeci Düğün Sevinci

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Diyarbakır'da itfaiye eri, mesaide oldukları için düğününe gelemeyen arkadaşlarıyla mutlu gününü paylaşmak için tören sonrası eşi ve yakınlarıyla görev yaptığı istasyonu ziyaret etti, arkadaşlarıyla halay çekti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Bağlar İtfaiye Grup Amirliğinde görevli itfaiye eri Hilmi Adıyaman, Hivru Adıyaman ile dün gece bir düğün salonunda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Damat Adıyaman, mesaide oldukları için düğüne gelemeyen arkadaşlarına tören sonrası sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmek istedi.

Mutlu gününü mesai arkadaşlarıyla da paylaşmak isteyen Hilmi Adıyaman, eşi Hivru ve yakınlarıyla araçlara binerek konvoy halinde görev yaptığı Bağlar İtfaiye Grup Amirliği bahçesine gitti.

Damat Adıyaman burada eşi ve mesai arkadaşlarıyla müzik eşliğinde halay çekti.

O mutlu anlar kamera ile kaydedildi.