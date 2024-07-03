Diyarbakır\'da Kamyonla Çarpışan Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Ercan Şen (50) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Köseli Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Şen idaresindeki 21 TM 031 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AFG 744 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ercan Şen ile yanında bulunan İbrahim G. (76) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ercan Şen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarıladı. Şen'in cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. İbrahim G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.