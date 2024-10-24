Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında çıkan, damat ve akrabasının öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 Ekim'de Aziz Mahmutoğulları Caddesi'ndeki binada Muhammed Ali B. (29) ve akrabası Vedat B'nin (39) hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Muhammed Ali B'nin eşi E.B, kayınvalidesi R.Ş. ile kayınbiraderleri A.Ş. ile Ö.B.Ş. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Kanlı Kavga: 4 Tutuklama - Son Dakika
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