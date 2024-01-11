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Diyarbakır'da kaybolan çiftçinin şalvarı bulundu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde akrabalarını ziyaret etmek için evden çıkan çiftçi Abdurrezzak Kılıç'ın telefonu ve şalvarı bulundu. Kılıç'tan haber alamayan yakınları tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

11.01.2024 - 00:12,  Güncelleme: 00:13
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DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan çiftçi Abdurrezzak Kılıç'ın (65) dün telefonunun ardından Dicle Nehri'nde bugün de şalvarı bulundu.

Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdurrezzak Kılıç, önceki akşam Dicle Nehri'nin karşı tarafındaki kırsal Sivritepe Mahallesi'nde bulunan akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktı. Akrabalarına gitmeyen Kılıç'tan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine dün arama çalışması başlatıldı. Jandarma, ANDA, AFAD, DÜAK, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Kılıç'ın suya düşme ihtimali üzerine, nehir ve çevresinde arama yaptı.

Çalışmaların ilk gününde su seviyesinin düşürülmesiyle, Kılıç'a ait cep telefonu bulundu. Bugünkü çalışmalarda ise Kılıç'a ait şalvar bulundu. Şalvarın Kılıç'ın kaybolduğu gün giydiği şalvar olduğu belirlendi.

Cep telefonu ve şalvarın bulunduğu bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır\'da kaybolan çiftçinin şalvarı bulundu
Kaynak: DHA
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Yenişehir, Dicle, Diyarbakır, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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