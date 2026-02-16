Diyarbakır'da Kaybolan Zihinsel Engelli İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
Diyarbakır'da Kaybolan Zihinsel Engelli İçin Arama Devam Ediyor

16.02.2026 13:51
84 yaşındaki Salih Ertaş için Kulp'ta AFAD ve jandarma tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için ekiplerce yürütülen arama çalışması devam ediyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ertaş için başlatılan arama çalışması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerinin katılımıyla mahalle kırsalı ile sulak alanlarda yürütülüyor.

191 personelin katıldığı aramalarda, kadavra köpeği ve 6 dron da kullanılıyor.

Kulp'un kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş 8 Şubat'ta evden ayrılmış, kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgeye giden ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Jandarma, Güvenlik, Güncel, AFAD, Kulp, Son Dakika

Diyarbakır'da Kaybolan Zihinsel Engelli İçin Arama Devam Ediyor

13:32
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kaybolan Zihinsel Engelli İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
