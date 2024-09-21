Diyarbakır\'da Kaza: 10 Yaralı

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DİYARBAKIR'da otomobil ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs çarpıştı, 1'i bebek 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Mahabat Bulvarı Tekel Kavşağı'nda meydana geldi. B.Y. yönetimindeki 33 K 0067 otomobil ile S.G. idaresindeki 21 M 0129 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, kavşakta çarpıştı. Savrulan minibüs yan yatarken, kazada araçlardaki 1'i bebek 10 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.