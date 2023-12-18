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Diyarbakır'da "Mercek-2 Operasyonu" kapsamında 189 kişi yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da "Mercek-2 Operasyonu" kapsamında 189 kişi yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 189 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır\'da "Mercek-2 Operasyonu" kapsamında 189 kişi yakalandı
18.12.2023 - 17:09,
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Diyarbakır'da jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 189 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13-17 Aralık'ta, "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ-Mercek-2 Operasyonu" kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, "kasten öldürme", "hırsızlık", "uyuşturucu" ve "cinsel istismar" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan ile aranan şüphelilerin de bulunduğu 189 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından şüphelilerden 60'ı serbest bırakıldı, 129'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da "Mercek-2 Operasyonu" kapsamında 189 kişi yakalandı - Son Dakika
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