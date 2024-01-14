Diyarbakır\'da minibüs alev aldı

DİYARBAKIR'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, seyir halindeyken alev aldı. Minibüsün alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatifler Mahallesi, Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İhsan Ayaydın (33) yönetimindeki 21 M 444 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüs, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Ayaydın, yanan minibüsü durdurup yolcuları tahliye ederken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın ise kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, yapılan ilk incelemede yangının elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktığını belirlendi.

Öte yandan, minibüsün yandığı o anlar ise anbean kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Minibüsün yanması

İtfaiyenin yangını söndürmesi

İtfaiye aracı

Polis aracı

Genel ve Detay

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,