Diyarbakır'da Narin'in otopsi işlemleri sürerken, Adli Tıp Kurumu önünde bir basın açıklaması yapıldı. Olayla ilgili gelişmeler ve kamuoyuna verilen bilgiler üzerinde duruldu. Yetkililerin açıklamaları ile otopsinin sonuçları ve Narin'in durumu hakkında bilgi almak isteyen medya mensupları yer aldı. Bu süreçteki gelişmeler, bölgede geniş yankı uyandırdı.
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9.09.2024 05:23:58. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Narin'in Otopsisi Devam Ediyor - Son Dakika
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