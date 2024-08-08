Diyarbakır'da Otomobil Yedek Parça Dükkanında Yangın - Son Dakika
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Diyarbakır'da Otomobil Yedek Parça Dükkanında Yangın

Diyarbakır 3'üncü Sanayi Sitesi'ndeki otomobil yedek parça dükkanında çıkan yangın, bitişiğindeki 4 iş yerine sıçradı. İtfaiye erleri dumandan etkilendi.

08.08.2024 12:06
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1) DİYARBAKIR'DA OTOMOBİL YEDEK PARÇA DÜKKANINDA YANGIN

DİYARBAKIR 3'üncü Sanayi Sitesi'ndeki otomobil yedek parça dükkanında yangın çıktı. Dükkanın bitişiğindeki 4 iş yerine daha sıçrayan yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolundaki 3'üncü Sanayi Sitesi'ndeki otomobil yedek parça dükkanında sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, dükkanın bitişiğindeki 4 iş yerine daha sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarında ayrıca Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekiplerinden 6 kişi de katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 3 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da tazyikli suyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri, müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yapılan ilk incelemede yangının dükkandaki klima motorundan çıktığı tespit edildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Otomobil Yedek Parça Dükkanında Yangın - Son Dakika

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