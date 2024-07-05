Diyarbakır'da Otomobile Silahlı Saldırı: 6 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Otomobile Silahlı Saldırı: 6 Yaralı

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda seyir halindeki bir otomobile başka bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırı sonucunda 3'ü ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, jandarma ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

05.07.2024 23:43
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??????? Diyarbakır'da seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 AUD 321 plakalı otomobile saat 21.00 sıralarında, Diyarbakır- Bingöl kara yolunun 28. kilometresinde, başka bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Saldırıda, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Otomobile Silahlı Saldırı: 6 Yaralı - Son Dakika

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