Diyarbakır'da Şehit Parklarına Eski İsimlerin Verilmesi Kararı Onaylanmadı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde belediye meclisince "Şehit Binbaşı Ümit Çelik" ve "Şehit Fırat Simpil" parklarına eski isimlerinin verilmesi yönünde alınan karar, kaymakamlıkça onaylanmadı.

Lice Belediye Meclisince Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Şehit Binbaşı Ümit Çelik Parkı'na "Medeni Yıldırım", Şehit Fırat Simpil Parkı'na ise "Ceylan Önkol" isminin yeniden verilmesine yönelik karar alındı.

Belediye, kararın bir örneğini onay için Lice Kaymakamlığına gönderdi.

Talebi değerlendiren Lice Kaymakamlığının kararında şunlar kaydedildi:

"Şehit Binbaşı Ümit Çelik Parkı'nın adının 'Medeni Yıldırım', Şehit Fırat Simpil Parkı'nın ise 'Ceylan Önkol' olarak değiştirilmesi yönünde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 81. maddesi uyarınca 41 sayılı meclis kararının onayı kaymakamlığımıza gönderildi. Anılan karar ve onay teklifi, bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen jandarma personelimiz Binbaşı Ümit Çelik ve sivil vatandaşımız Fırat Simpil'in aziz hatırasını yaşatabilmek için parklara verildiğinden, park isimlerinin değiştirilmesi, başka bir gerekçeye gerek kalmadan anılan madde kapsamında kaymakamlığımızca uygun görülmemiş ve onaylanmamıştır."