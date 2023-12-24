DİYARBAKIR\'DA SİS ETKİLİ OLDU

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DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürüp ilerledi. Diyarbakır Surları, tarihi yapılar ile Hevsel Bahçeleri ve surların eteğindeki Millet Bahçesi de sis nedeniyle gözden kayboldu. (DHA)