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Diyarbakır'da Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü

Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Diyarbakır Havalimanı'nda da İstanbul ve Ankara seferleri gecikmeli olarak yapıldı. Sis nedeniyle sürücüler hızlarını düşürüp ilerlerken, tarihi yapılar ve bahçeler sis nedeniyle gözden kayboldu.

29.12.2023 - 10:56,
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DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Diyarbakır Havalimanı'nda da İstanbul ve Ankara seferleri gecikmeli olarak yapıldı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürüp ilerledi. Diyarbakır Surları, tarihi yapılar ile Hevsel Bahçeleri ve surların eteğindeki Millet Bahçesi de sis nedeniyle gözden kayboldu. Öte yandan, Diyarbakır Havalimanı'nda sis engeline takılan İstanbul ve Ankara seferleri ise gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

Diyarbakır\'da Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü - Son Dakika
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