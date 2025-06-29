Diyarbakır'da Tarla Yangını Araç Yaktı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde tarlada çıkan yangın, yakındaki bir otomobile sıçradı. Araç, yangında kullanılmaz hale geldi.

Hantepe Mahallesi'ndeki bir tarlada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri söndürmek için bölgeye gelen bir kişi, otomobilini ağacın altına park etti. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobile de sıçradı. Araç kullanılamaz hale gelirken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber -Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR