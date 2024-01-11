 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da tefecilik operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da tefecilik operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faiz oranıyla para verildiğini tespit etti. Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 150 çeşitli ebatlarda fişek ve mağdurlara ait belgeler ele geçirildi.

11.01.2024 - 11:12,  Güncelleme: 11:14
Abone Ol

DİYARBAKIR'da tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ihbar sonrası 8 aylık çalışma ile nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faiz oranıyla çok sayıda kişiye para verildiğini belirledi. Çalışmada ayrıca 60 mağdur olduğu ve 30 milyon TL'lik şüpheli hesap hareketi gerçekleştirildiği tespit edildi. Nakit para alan ve borçlarını ödeyemeyen bazı vatandaşların mallarına el koyan şüphelilere yönelik 9 Ocak'ta eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait evlerden yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 150 çeşitli ebatlarda fişek, 15 ajanda içerisinde mağdur bilgileri, mağdurlara ait çok sayıda çek, senet, tapu senedi, araç satış sözleşmesi ve vekaletnameye ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Diyarbakır\'da tefecilik operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Gözaltı, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da tefecilik operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45
Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24
Dolar 30 TL'yi aştı Dolar 30 TL'yi aştı
10:19
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:17
MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:12
Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı

Son Dakika
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24 Dolar 30 TL'yi aştı
10:17 MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:19 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:12 Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı
10:03 Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı
10:01 Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 11:44:47. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da tefecilik operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement