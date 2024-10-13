Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tırın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Batman-Diyarbakır kara yolunun Dicle Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 13 AAZ 960 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ö'ye (58) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan N.Ö. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
Polis, tır sürücüsünü gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Tır Yaya Çarptı, Ağır Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?