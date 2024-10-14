Diyarbakır'da Ücretsiz Mamografi Taraması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Ücretsiz Mamografi Taraması

Kadınlarda erken meme kanseri teşhisi için Diyarbakır'da mamografi hizmeti ücretsiz sunuluyor.

14.10.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kadınlara meme kanseri taraması kapsamında ücretsiz mamografi çekimi yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, erken evrede tespiti mümkün olan meme kanseriyle mücadelede toplumun bilgilendirilmesinin önemli olduğu belirtildi.

Ülkede her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığı, olguların büyük bir bölümünün geç evrelerde teşhis edildiği ifare edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadınlarda ölümlere yol açan kanser türleri arasında ilk sırada yer alan meme kanserinden korunmada erken teşhis hayati bir önem taşımaktadır. Mamografi, meme kanserinde en iyi görüntüleme yöntemidir. Mamografi, varlığından şüphe edilen fakat küçüklüğü nedeniyle elle hissedilemeyen kitlelerin tespit edilmesine olanak sağlar. 40-69 yaş arası her kadının 2 yılda bir mamografi çektirmesi gerekmektedir. Kentte, Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Bismil ilçelerinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Gezici Kanser Tarama aracıyla meme kanseri taramaları hizmeti ücretsiz olarak veriliyor. Ayrıca Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde, Ergani Devlet Hastanesinde ve Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde meme kanseri tarama programı kapsamında ücretsiz mamografi çekimi yapılmaktadır. Geçen sene hizmete başlayan Gezici Kanser Tarama Aracıyla, Eğil, Kulp, Lice, Hani, Hazro, Çüngüş, Çermik, konteyner kent, Çınar, Yenişehir ve Dicle ilçelerinde 5 bin 112 kişiye mamografi çekimi yapıldı. Bu yıllın ilk 9 ayında 12 bin 820 kadına ulaşılarak ücretsiz mamografi çekimi yapılan kentte, 832 kadında şüpheli kitle tespit edildi. Yapılan ileri tetkikler sonucu 47 kadına erken dönem kanser tanısı konularak tedavilerine başlandı."

Kaynak: AA

Meme Kanseri, Meme Kanseri, Mamografi, Sağlık, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Ücretsiz Mamografi Taraması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:18 İzlanda maçı ertelenecek mi Futbolseverlerin beklediği haber geldi İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi
15:56 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:45 Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:06 Avusturya’dan, Haaland’ın takımı Norveç’e gol yağmuru Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:48 Hüseyin Çelik’ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
08:25 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık
08:23 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 17:53:31. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Ücretsiz Mamografi Taraması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.