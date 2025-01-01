Diyarbakır\'da Yılbaşı Asayiş Uygulaması

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Diyarbakır'da yeni yıl dolayısıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce kentte yılbaşı kutlamalarının huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla yapılan uygulamalarda 4 bin 85 polis görev aldı.

Uygulama kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yeni yılı fırsat bilip kumar oynatılan mekanlara operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynayan 32 kişiye 295 bin 904 lira ceza kesildi, 5 iş yeri sahibi gözaltına alındı.